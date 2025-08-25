Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/L 723: Verkehrsunfall führt zu Straßensperrung, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6103407) kam es am heutigen Montag, gegen 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 723 in Fahrtrichtung Hockenheim, zwischen der Südtangente und Abfahrt Wiesloch/B 3 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen wurden beide Fahrspuren vorübergehend gesperrt. Gegen 12:20 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Weitere Informationen zum Unfallhergang und den Beteiligten liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie dem Schadensausmaß dauern an.

