Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Raub am Neckarufer - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag hielt sich ein 44 Jahre alter Mann um 12:20 Uhr am Neckarufer in der Hafenstraße, hinter der dortigen Tankstelle, auf, als ein bisher unbekannter Mann auf den 44-Jährigen zulief und sich nach einem Feuerzeug erkundigte. Nachdem der 44-Jährige dies verneinte, griff der Unbekannte unvermittelt nach der Bauchtasche des Mannes. Hieraufhin kam es zwischen den beiden Männern zu einem Handgemenge, wodurch der Unbekannte dem 44-Jährigen das T-Shirt zerriss. Dem unbekannten Mann gelang es schließlich, dem 44-Jährigen die Bauchtasche zu entreißen und hieraus einen Bargeldbetrag im höheren zweistelligen Bereich an sich zu nehmen. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Jungbuschstraße/Beilstraße. Die Bauchtasche sowie den Geldbeutel ließ der Täter zurück. Der 44-Jährige verfolgte den Mann, verlor ihn jedoch in der Beilstraße aus den Augen.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich, dunkelhäutig, ca. 190 cm groß, er trug eine Basecap, ein grünes Sweatshirt, eine kurze Jeanshose, weiße Socken und Flip-Flops. Zudem sprach er gebrochenes Deutsch.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die das Geschehen beobachten konnten und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

