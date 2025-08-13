POL-OF: Mutmaßlich gerissenes Oberleitungskabel als Ursache für Brand
Egelsbach (ots)
(me) Am Mittwoch kam es um kurz nach 14 Uhr in Egelsbach und den angrenzenden Ortschaften zu einem Stromausfall und einem Brand im Bereich "Auf der Trift / Im Bruch" (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6096367). Der Strom konnte durch einen Energieversorger wieder hergestellt werden.
Ersten Erkenntnissen nach schließt die Polizei einen technischen Defekt in Zusammenhang mit einem abgerissenen Oberleitungskabel derzeit nicht aus.
Pressestelle, Offenbach, 13.08.2025, Maximilian Edelbluth
