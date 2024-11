Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Randalierer im Bus wird in Gewahrsam genommen

Plate/ Stolpe

Ein 42-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag in einem Fernbus auf der A14 randaliert, sodass Polizisten den Mann in Gewahrsam nehmen mussten. Nach Angaben der Reisenden und Busfahrer soll der Störenfried mehrere Flaschen Wodka im Bus getrunken und daraufhin randaliert haben. Auf dem Parkplatz Plater Berg (Fahrtrichtung Dresden) habe der Bus schließlich gegen 15:00 Uhr gehalten und die Fahrgäste den Bus wohlauf verlassen können. Nachdem die alarmierten Beamten der Autobahnpolizei Stolpe den volltrunkenen Polen in Gewahrsam genommen haben (eine Atemalkoholkontrolle wurde verweigert), konnte der Fernbus seine Fahrt ungestört fortsetzen. Der 42-Jährige verbrachte nach ärztlicher Untersuchung die Nacht im Polizeigewahrsam, wofür ihm nun die Kosten in Rechnung gestellt werden. Zu strafbaren Handlungen soll es im Bus nicht gekommen sein. Herkunft und Fahrtziel des Reisebusses konnten bisher nicht in Erfahrung gebracht werden.

