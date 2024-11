POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 77-jähriger Schwerinerin

Rostock (ots) - Am frühen Morgen des 24.11.2024 wurde durch Zeugen ein Einbruch in ein Juweliergeschäft Am Strom 69 in Warnemünde gemeldet. Nach bisherigen Kenntnisstand, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Juweliergeschäft. Dabei durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten eine bisher unbekannte Menge an Schmuck. ...

