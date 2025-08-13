Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: BMW-Fahrer schiebt mehrere Autos aufeinander; Schule abermals mit Steinen beschädigt; Streitigkeiten uferten aus: Zeugensuche! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. BMW-Fahrer schiebt mehrere Autos aufeinander - Offenbach

(me) Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-Jähriger am Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, die Wilhelmstraße mit seinem schwarzen X5 und stieß, vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums, in einen geparkten Peugeot und überschlug sich hiernach. Durch den Zusammenstoß mit dem parkenden Auto wurden noch vier weitere abgestellte Fahrzeuge beschädigt, sodass sich der Gesamtschaden auf etwa 30.000 Euro beläuft. Der unverletzte BMW-Fahrer musste eine Blutprobe auf dem Polizeirevier Offenbach abgeben und hat sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten.

2. Schule abermals mit Steinen beschädigt - Offenbach

(cb) Bereits in der vergangenen Woche verursachten unbekannte an einem Schulkomplex in der Buchhügelallee (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6093183 ) einen hohen Sachschaden. Diesmal hatten es die Täter wohl auf die Sporthalle abgesehen. An dieser verursachten die Unbekannten in der Zeit von Freitag, 8 Uhr bis Dienstag, 8 Uhr, durch Steinwürfe einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der 069 8098-5100 an die Offenbacher Polizei.

3. Streitigkeiten uferten aus: Zeugensuche! - Hainburg

(cw) In der Siemensstraße (30er-Hausnummern) kam es am Dienstagabend, gegen 17.15 Uhr, zu Streitigkeiten zwischen einem 41-Jährigen und seinem 55 Jahre Bekannten. Das verbale Wortgefecht uferte letztlich in einer Auseinandersetzung zwischen den Kontrahenten aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Jüngere unter Vorhalten eines Küchenmessers den Älteren bedroht haben. Dieser wiederrum bedrohte den Jüngeren mutmaßlich mit einer augenscheinlichen Schusswaffe. Die Situation beruhigte sich erst, als zahlreiche alarmierte Streifen am Einsatzort eintrafen und die Tatverdächtigen vorläufig festnahmen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte Beweismittel auffinden und sicherstellen. Die Männer mussten sich umfangreicher polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Beide müssen sich nun in Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

4. Wer hat den Hund getreten? - Seligenstadt

(cb) Am Montagabend setzte ein Mitteiler die Polizei gegen 21.50 Uhr in Kenntnis, dass ein Hundehalter soeben sein Tier getreten habe. Laut derzeitigen Ermittlungen war der Tierhalter mit seinem Vierbeiner auf der Jahnstraße unterwegs. Er soll seinen Hund gegen den Bauch getreten haben. Das Tier sei wohl kurz vom Boden abgehoben, um anschließend jaulend auf den Boden aufzuschlagen. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline (Telefon 069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

Offenbach, 13.08.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell