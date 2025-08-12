Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 60- Jähriger durch Jugendliche verletzt; Zeugen gesucht: Handtasche aus blauem Peugeot gestohlen; Brauner Peugeot beschädigt: Hinweise erbeten und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. 60- Jähriger durch Jugendliche verletzt - Hanau

(me) Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Hauptbahnhof, gegen 2.10 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Heranwachsenden und einem 60-Jährigen. Im Verlauf der Konfrontation wurde der Maintaler durch einen der beiden circa 17 bis 20 Jahren alten Männer mit Pfefferspray besprüht und hierdurch verletzt. Die beiden Unbekannten sollen rund 1,70 Meter groß, eine schlanke Statur und dunkle kurze Haare gehabt haben. Einer der beiden soll zudem mit einem Basecap, einem hellen T-Shirt und einer Jeans bekleidet gewesen sein. Sie flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

2. Wer touchierte den gelben Smart? - Hanau

(cb) Wer touchierte den gelben Smart, der am Fahrbahnrand "Am Hauptbahnhof" abgestellt war? Das fragt die Polizei in Hanau und sucht Zeugen der Verkehrsunfallflucht. Diese ereignete sich zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstag, 7.10 Uhr. Der unbekannte Unfallverursacher streifte im Vorbeifahren den gelben Kleinwagen und beschädigte diesen am Fahrzeugheck. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der 06181 100-120 an die Polizei in Hanau.

3. Zeugen gesucht: Handtasche aus blauem Peugeot gestohlen - Langenselbold

(cb) Eine Handtasche mitsamt Geldbörse und Papieren klaute ein Unbekannter aus einem blauen Peugeot, der auf dem Parkplatz eines Schwimmbades im Brühlweg stand. Die Tat ereignete sich am Sonntag, zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr. Wie der Dieb die mechanischen Sicherungen des Kleinwagens mit HU-Kennzeichen überwand, ist nun Teil der bei der Kriminalpolizei geführten Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123 mit den Ermittlern in Verbindung.

4. Wer kann etwas zum Verbleib des weißen Jeeps sagen: Zeugen gesucht! - Rodenbach

(me) Bereits in der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 6 Uhr, stahlen Ganoven einen weißen Geländewagen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Besitzer stellten den Jeep, welcher über Keyless-Go verfügt, zuvor in ihrer Hofeinfahrt, "Im Saibling" (einstellige Hausnummern) ab. Wie die Langfinger den Wagen öffneten und damit Wegfahren konnten ist nun Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123.

5. Brauner Peugeot beschädigt: Hinweise erbeten - Bad-Orb

(cb) Die Beamten der Polizei in Bad Orb suchen Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag ereignete. Die Fahrzeugbesitzerin stellte ihren braunen Peugeot, gegen 9.40 Uhr, am Fahrbahnrand der Sauerbornstraße (einstellige Hausnummern) ab. Als sie nur zwei Stunden später zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste die Wächtersbacherin eine Beschädigung an der Beifahrerseite feststellen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06052 9148-0 an die Polizei in Bad Orb.

