Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 33-Jähriger am Kopf verletzt: Wer hat etwas gesehen?; Streit unter Teenies eskaliert; Eisdiebe auf der Flucht. Polizei sucht nach weiteren Zeugen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. 33-Jähriger am Kopf verletzt: Wer hat etwas gesehen? - Hanau

(cw) Die Polizei in Hanau hat wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung im Bereich der Willy-Brand-Straße (10er-Hausnummern) die Ermittlungen aufgenommen. Ein 33-Jähriger erschien am Sonntagabend auf dem Hanauer Polizeirevier und berichtete über einen Vorfall vom Freitagabend, bei dem er gegen 23.15 Uhr aus einem Fahrzeug heraus durch eine mutmaßliche Schussabgabe am Kopf leicht verletzt worden sei. Den Täter, der vom Beifahrersitz agiert haben soll, schätze er auf etwa 30 Jahre. Zudem soll er ein gelbes T-Shirt getragen haben. Der schwarze Wagen sei im Anschluss in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Wer Hinweise geben kann, der möge sich bitte bei der Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 melden.

2. Zeugensuche nach Unfallflucht an schwarzem Opel Insignia - Hanau

(cw) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag in der Ernst-Reuter-Straße (20er-Hausnummern) ereignete. Dort wurde in der Zeit zwischen 5 Uhr und 15 Uhr ein schwarzer Opel Insignia am linken Fahrzeugheck beschädigt, während dieser auf einem öffentlichen Parkplatz stand. Der Sachschaden beträgt ersten Ermittlungen zufolge etwa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Wer Hinweise geben kann, der melde sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Streit unter Teenies eskaliert - Hanau

(me) Am Freitagabend gegen 17.30 Uhr gerieten ein 14 Jahre alter Teenager und ein mutmaßlich ebenfalls 14-Jähriger, der etwa 1,70 Meter groß sein soll, auf dem Hanauer Marktplatz "Am Markt" (einstellige Hausnummer) verbal aneinander. Im Zuge dieser Streitigkeiten soll der mit einem schwarzen Shirt und weißer Aufschrift, einer schwarzen Hose und weißen Sneaker bekleidete Teenie den Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben. Hiernach entfernte sich der Täter mit seinem schwarz-roten E-Scooter in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat melden sich bitte beim Polizeirevier Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120.

4. Eisdiebe auf der Flucht. Polizei sucht nach weiteren Zeugen - Hanau

(me) Am Samstag, gegen 22.30 Uhr, beobachteten Zeugen zwei dunkel gekleidete Männer, wie diese die Ausgabe eines Selbstbedienungsautomaten gewaltsam öffneten. Aus dem Eisautomaten, welcher in der Maria-Montessori-Allee (zweistellige Hausnummern) steht, entwendeten die beiden hunderte Portionen Eis. Der Sachschaden an der Maschine beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120 entgegen. S

5. Schwarzer Mercedes angedotzt: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursachte ein Unfallverursacher, als dieser einen schwarzen Mercedes, der in der Nußallee (einstellige Hausnummern) parkte, beschädigte. Der Fahrzeugeigentümer stellte am Samstag (2. August), gegen 23 Uhr, seinen schwarzen Wagen am Fahrbahnrand ab. Bei seiner Rückkehr am Folgetag, gegen 15 Uhr, musste dieser Kratzer und Dellen an der hinteren Stoßstange feststellen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzten sich bitte mit der Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120 in Verbindung.

6. Totalschaden nach Alleinunfall - Freigericht / Niedermittlau

(cw) Ein 57-Jähriger kam am Freitagabend, kurz nach 19 Uhr, mit seinem Citroen von der Landesstraße 3269 ab und landete in einem Feld. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann von Freigericht in Richtung Niedermittlau unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Durch den Unfall entstand an dem gelben Wagen ein Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro. Der Lenker hatte Schmerzen im Kopf- und Brustbereich, weshalb Rettungskräfte ihn behandelten. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

7. Ladendiebe flüchteten im Opel - Erlensee / Rückingen

(cb) Zwei Ladendiebe haben am Samstag einen Einkaufswagen mit verschiedenen Waren im Wert von etwa 150 Euro bepackt. Anschließend schob das Duo den Einkaufswagen an den Selbstbedienungskassen vorbei und lud die geklauten Sachen, unter anderem Waschmittel, in einen bereitstehenden dunkelblauen Opel Astra mit BÜD-Kennzeichen. Nachdem die Langfinger in den Opel Astra gestiegen waren, fuhr der Fahrer, welcher kurze Haare hatte, vom Parkplatz davon. Beide Ladendiebe sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Der erste habe kurze schwarze Haare, einen kurzen Vollbart gehabt haben und soll mit einem weiß/blaues Tank-Top mit Aufschrift "New York 92", kurzer blauer Sporthose sowie weiße Badeschuhe bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter soll braune Augen, blonde kurze Haare, einen blonden Kinnbart, ein schwarzes T-Shirt mit Aufschrift "M-Power" und kurze schwarze Hose getragen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte telefonisch mit den Ermittlern in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung.

8. Schmuck und Bargeld von Einbrechern mitgenommen - Erlensee / Langendiebach

(cb) Mit aufgefundenem Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten Einbrecher, nachdem sie am Samstag in ein Einfamilienhaus "Am Bruchacker" (10er-Hausnummern) eingebrochen waren. Die Langfinger nutzen zwischen 16.30 Uhr und 23 Uhr, die Abwesenheit der Hausbewohner aus und hebelten ein Fenster auf. Im Objekt durchsuchten sie anschließend sämtliche Räume und flüchteten nach der Tat mit den erbeuteten Wertgegenständen. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Beamten des Einbruchskommissariats in Hanau.

9. Roter VW UP! aufgebrochen: Wer hat etwas gesehen? - Bad Soden-Salmünster

(cw) Die Polizei sucht Zeugen nach einem Fahrzeugeinbruch. In der Zeit zwischen Freitagmorgen, 9.45 Uhr und Sonntagabend, 18.20 Uhr, schlugen die Täter die Fensterscheibe des roten Wagens, der in der Bahnhofstraße abgestellt war, offensichtlich mit einem Stein ein. Anschließend durchwühlten sie den Innenraum, entwendeten Münzgeld in bislang unbekannter Höhe und beschädigten Teile der Fahrzeugausstattung. Die Polizei in Bad Orb hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

Offenbach, 11.08.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell