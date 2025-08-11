Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 44-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - 19-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Hainburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

44-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - 19-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Hainburg

(cl) Nachdem ein 44 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Porschestraße schwer verletzt wurde, haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und die Kriminalpolizei in Offenbach die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Diese richten sich gegen einen 19-Jährigen, der noch am Tatort von Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 16.30 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der 19-Jährige mehrfach auf den 44-Jährigen eingeschlagen haben. Als dieser zu Boden ging, soll der Tatverdächtige gegen den Kopf des Opfers getreten haben. Der 44-Jährige erlitt dabei schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Die Kriminalpolizei Offenbach ermittelt aufgrund dessen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Ein erster Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anhand dieser wird nun der genaue Promillegehalt ermittelt. Der 19-Jährige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am heutigen Tag (11.08.) dem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Tatmotiv ist derzeit noch weitgehend unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweis: Rückfragen durch Medienschaffende sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach zu richten.

Offenbach, 11.08.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell