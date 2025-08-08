Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tankstellenräuber erbeutete Geld: Zeugensuche

Langen (ots)

(cb) Ein schwarz gekleideter sowie maskierter Unbekannter betrat am Freitagmittag, gegen 13.10 Uhr, den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Berliner Allee und forderte den Tankstellenmitarbeiter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe des Kasseninhalts auf. Nachdem dieser einige hundert Euro Bargeld übergeben hatte, floh der etwa 1,80 Meter große Täter zu Fuß in Richtung Sportanlagen. Ob er im weiteren Verlauf in ein Fahrzeug stieg und davonfuhr, steht bislang nicht fest. Er trug eine schwarze Maske, einen schwarzen Hoodie mit kleinem Aufdruck auf der Brust, eine lange dunkle Hose und eine helle Stofftasche. Der Kassierer blieb nach bisheriger Kenntnis unverletzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 08.08.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

