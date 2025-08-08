Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 33. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 11.08.2025:

A 66, Hanau in Richtung Fulda, Baustellenbereich bei Gelnhausen-West (Baustelle);

- 12.08.2025:

L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Maintal-Dörnigheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

- 13.08.2025:

L 3196, Marjoß in Richtung Steinau (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

- 14.08.2025:

L 3445, Langenselbold in Richtung Neuberg (Unfallschwerpunkt);

- 15.08.2025:

K 903, Niedermittlau in Richtung Rothenbergen (Unfallschwerpunkt);

- 16.08. und 17.08.2025:

A 66, Hanau in Richtung Fulda, Baustellenbereich bei Gelnhausen-West (Baustelle).

Offenbach, 08.08.2025, Pressestelle, Merlin Winges

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell