POL-HAM: Brandstiftung: Unbekannte entzünden Feuer An der Schlossmühle

Hamm-Heessen (ots)

Am Mittwochabend, 9. April, rückten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in Hamm zu einer Rauchentwicklung An der Schlossmühle aus.

Gegen 20.10 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf den Brand einer dort leer stehenden Mühle.

Vermutlich Jugendliche waren in die leerstehende Mühle eingedrungen und hatten offensichtlich an zwei Stellen Feuer gelegt. Das Feuer in der Ölmühle konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Am Folgetag mussten die Beamten jedoch erneut ausrücken: Grund war ein Feuer im Bereich der Getreidemühle, das die Brandermittler der Polizei Hamm zufällig bei der Tatortaufnahme entdeckten.

Die Kriminalpolizei Hamm hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

