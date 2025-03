Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/ Auto im Graben

Coesfeld (ots)

Ein Zeuge hat am Montag (03.03.25) ein Auto in einem Graben an der B474 entdeckt. Das war gegen 1.40 Uhr in der Kurve zur Zufahrt der B474n in Welte. Es handelt sich um einen silbernen VW Polo. Beide vorderen Airbags waren ausgelöst, Personen befanden sich nicht an dem Auto. Die Kennzeichen waren im November 2024 entwendet worden. Der VW wurde zudem bereits im Jahr 2023 stillgelegt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

