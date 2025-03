Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, L580, K57/ Autos kollidieren

Zwei Autos sind am Sonntag (02.03.25) auf der L580 kollidiert. Gegen 17.15 Uhr befuhr eine 37-jährige Dülmenerin die Landesstraße in Fahrtrichtung Dülmen. Sie beabsichtigte an der Einmündung zur K 57 nach links in Richtung Karthaus abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 21-jährigen Autofahrerin aus Dülmen.

Die 21-jährige wurde verletzt, ihr 24-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war bei der 21-jährigen nicht erforderlich.

Die 37-Jährige sowie drei Kinder, die sich auf dem Rücksitz befanden, wurden verletzt zur weiteren Untersuchung dem Krankenhaus Coesfeld zugeführt. Die Unfallstelle blieb während der Unfallaufnahme gesperrt.

