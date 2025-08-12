Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher durch Wohnungsinhaberin gestört; Exhibitionist schnell ermittelt; Zeugen gesucht: Unfallflucht in der Leonhardstraße und mehr

1. Einbrecher durch Wohnungsinhaberin gestört - Offenbach

(cb) Ein etwa 40 Jahre alter Einbrecher gelangte am Montag über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Ollenhauer Straße (30er-Hausnummern), als er von der Wohnungsinhaberin gestört wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen machte sich der Langfinger, der eine schwarze Kappe auf hatte und eine Bauarbeiterjacke mit Reflektoren trug, gegen 16 Uhr an der Terrassentür zu schaffen, öffnete die Tür und kroch unter dem halbgeöffneten Rollladen in die Wohnung. Hier wurde er dann durch die Bewohnerin entdeckt und flüchtete über die Terrasse. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Zeugen gesucht: Unfallflucht in der Leonhardstraße - Mühlheim am Main

(me) Einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hinterließ am Samstag, zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, nachdem er einen grauen Hyundai beschädigte. Augenscheinlich befuhr dieser die Leonhardstraße und touchierte hierbei den am Fahrbahnrand abgestellten grauen Wagen. Da der Verursacher weiterfuhr, sucht die Polizei aus Mühlheim nun nach Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 06108 6000-0 bei den Beamten melden.

3. Exhibitionist schnell ermittelt - Rodgau

(cb) Nachdem ein zunächst unbekannter Mann am Montagabend an seinem Geschlechtsteil manipulierte, konnte dieser nur kurz nach der Tat durch die Polizei schnell ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigen Kenntnissen habe sich der 34-Jährige gegen 23.05 Uhr zwei jungen Frauen, die auf einer Parkbank in der Eisenbahnstraße saßen, genähert. Während der Exhibitionist an seinem Geschlechtsteil zugange war, schaute er die beiden 19 und 20 Jahre alten Rodgauerinnen an. Daraufhin flüchteten diese und informierten direkt die Polizei. Der mutmaßliche Täter konnte schnell ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Auf der Dienststelle erfolgte unter anderem die erkennungsdienstliche Behandlung. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlungen zu.

4. Untersuchungshaftbefehl gegen 19-Jährigen erlassen - Hainburg

(cb) Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Porschestraße am Sonntagnachmittag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6094652) befindet sich der 19-jährige Tatverdächtige nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt. Er wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Die Hintergründe zum Tatmotiv ist weiterhin Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

