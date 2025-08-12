Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

A45/66 Langenselbolder Dreieck (ots)

Um 18:45 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen verunfallten Motorradfahrer im vierspurigen Bereich der Autobahnen 45/66 in Fahrtrichtung Frankfurt.

Nach ersten Ermittlungen wechselte der 61-jährige Motorradfahrer aus Hanau vom linken Fahrstreifen der A 45 nach rechts in Richtung A 66 und fuhr dabei in das Fahrzeugheck eines Kleintransporters. Durch den Zusammenstoß verlor der Fahrer einer schwarzen BMW die Kontrolle über seine Maschine. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen werden. Die kompletten vier Fahrspuren der Autobahn in Richtung Frankfurt, sowie die linken zwei Fahrspuren in Richtung Gießen mussten für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen unter der Telefonnummer 06181-90100 zu melden.

Offenbach am Main, 12.08.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

