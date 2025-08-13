Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hinweise erbeten: Vermeintliche Schussabgabe durch Jugendliche ; Vandalismus an Eingangstür: Weitere Zeugen gesucht!; Zeugen gesucht! Farbschmierereien in der Stadtschule und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hinweise erbeten: Vermeintliche Schussabgabe durch Jugendliche - Hanau

(cb) Mitteiler informierten am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, die Polizei über mehrere vermeintliche Schussgeräusche im Bereich des Bürgerparks. Die herbei geeilten Schutzleute konnten im Park lediglich noch die Hülsen von Platzpatronen auffinden. Der oder die Schützen waren bereits vor dem Eintreffen der Beamten geflüchtet. Laut Zeugenaussagen haben sich nur wenige Minuten zuvor zwei Gruppen von Jugendlichen verbal gestritten. Hier sollen auch Drohungen ausgesprochen worden sein. Im Zuge der verbalen Streitigkeiten seien dann auch mehrere vermeintliche Schussabgaben durch einen etwa 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen mit blonden Locken abgegeben worden sein. Des Weiteren wird der Schütze als etwa 1,90 Meter groß beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt sowie eine Jogginghose. Sein Begleiter sei im gleichen Alter gewesen und etwa 1,70 Meter groß. Der Teenager hatte schwarze Haare und war bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Hinweis.

2. Vandalismus an Eingangstür: Weitere Zeugen gesucht! - Hanau

(cw) Die Polizei in Hanau sucht derzeit einen circa 1,70 Meter großen und etwa 40 Jahre alten Mann mit Halbglatze, der am Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, in der Waldstraße (zweistellige Hausnummern) randalierte. Nach derzeitigen Ermittlungen soll der schlanke Täter mit schwarzem Hemd und blauer Jeans eine unverschlossene Eingangstür durch einen Tritt beschädigt haben. Im Objekt soll er dann unter anderem etwas zu trinken verlangt haben, bevor er der Räumlichkeiten verwiesen wurde und verschwand. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

3. Jugendlicher ausgeraubt, wer hat etwas gesehen? - Gelnhausen

(me) Am Dienstag, gegen 20 Uhr, gerieten zwei Jugendliche offenbar in Streit. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll der etwa 16 Jahre alte und circa 1,80 Meter große Kontrahent den Freigerichter geschlagen und zu Boden gestoßen haben. Hiernach entwendete der Täter, mit kurzen schwarzen Haaren und dunkler / grauer Kleidung, das Bargeld des 14-Jährigen und flüchtete vom Tatort. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Kripo unter der Telefonnummer 06051 827-0.

4. Zeugen gesucht! Farbschmierereien in der Stadtschule - Schlüchtern

(me) In der Zeit zwischen Freitag, 10 Uhr und Dienstag, 12.30 Uhr, brachen Unbekannte eine Tür der Stadtschule auf und gelangten so augenscheinlich in die Räumlichkeiten. In der Schule bemalten die Täter unter anderem Wände mit Farbe und flüchteten im Anschluss. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Schlüchtern unter der Telefonnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 13.08.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell