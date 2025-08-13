Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Stromausfall nach größerem Brand

Egelsbach (ots)

(me) Derzeit kommt es in Egelsbach im Bereich "Auf der Trift / Im Bruch" aufgrund eines Brandes zu einem größeren Einsatz der Polizei und der Feuerwehr. Die durch den Brand entstandene Rauchsäule war weithin sichtbar. Angrenzende Ortschaften sind derzeit aufgrund des Brandes teilweise ohne Strom. Die Feuerwehr ist aktuell mit den Löscharbeiten beschäftigt, diese werden voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Pressestelle, Offenbach, 13.08.2025, Maximilian Edelbluth

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell