Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/L 723: Verkehrsunfall führt zu Straßensperrung, PM Nr. 3

Wiesloch (ots)

Wie bereits berichtet, kam es heute, gegen 10:40 Uhr, auf der L 723 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Sachstand befuhren alle beteiligten Pkws die L 723 von Wiesloch kommend in Richtung B3, wo es verkehrsbedingt zu einem Rückstau kam. Eine 43-jährige Chevrolet-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihr bereits stehenden Opel eines 46-Jährigen auf. Durch die Wucht der Kollision wurde dieser wiederum auf den vor ihm stehenden BMW eines 26-Jährigen aufgeschoben. Anschließend fuhr ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer, welcher offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, auf den bereits verunfallten Chevrolet auf.

Bei dem Unfall wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Abgesehen von dem BMW waren die übrigen Pkws nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

