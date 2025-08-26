PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Auto auf Parkplatz aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Montag in einen auf dem parallel zur Hermann-Löns-Straße gelegenen Parkplatz Waldfriedhof abgestellten Fiat Abarth ein. Eine 28-Jährige parkte dort das Auto gegen 13:45 Uhr und ging dann zum Joggen. Ihre Einkaufstasche stellte sie auf dem Beifahrersitz ab. Als die Frau um kurz nach 15 Uhr zurückkam, musste sich feststellen, dass das Auto aufgebrochen und ihre Tasche entwendet wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe der Beifahrertür ein und drang so ins Innere des Fahrzeugs ein. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Die Höhe des Diebstahlschadens wird auf 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 09:10

    POL-MA: Mannheim: Brand auf Terrasse führt zu Schaden in sechsstelliger Höhe

    Mannheim (ots) - Am Montagmorgen gegen 09:45 Uhr kam es in der Ladenburger Straße zu einem Brandgeschehen auf der Terrasse eines Reihenmittelhauses. Ein 35-jähriger Bewohner lud einen E-Scooter auf der Terrasse. Ersten Ermittlungen zufolge kam es dabei zu einem Kabelbrand, der sich auf die Terrassentür und im weiteren Verlauf auf das Gebäude ausbreitete. Durch ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 20:56

    POL-MA: Mannheim-Schönau - Balkonbrand - PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Der Balkonbrand im 1. OG konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht und ein Übergreifen verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf zirka 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Michael Martin Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren