Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Auto auf Parkplatz aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Montag in einen auf dem parallel zur Hermann-Löns-Straße gelegenen Parkplatz Waldfriedhof abgestellten Fiat Abarth ein. Eine 28-Jährige parkte dort das Auto gegen 13:45 Uhr und ging dann zum Joggen. Ihre Einkaufstasche stellte sie auf dem Beifahrersitz ab. Als die Frau um kurz nach 15 Uhr zurückkam, musste sich feststellen, dass das Auto aufgebrochen und ihre Tasche entwendet wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe der Beifahrertür ein und drang so ins Innere des Fahrzeugs ein. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Die Höhe des Diebstahlschadens wird auf 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

