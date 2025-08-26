PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Heidelberg: Angebliche Wasserwerker entwenden Bargeld - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Montagvormittag wurde eine 66-Jährige von zwei angeblichen Handwerkern bestohlen.

Zwischen 10:15 Uhr und 11:15 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür einer Seniorin in der Emmertsgrundpassage. Unter dem Vorwand, verunreinigte Wasserleitungen überprüfen zu müssen, verschafften sie sich Zutritt. Während einer der angeblichen Handwerker mit der Dame die Wasseranschlüsse im Bad testete, verließ der andere unter einem Vorwand den Raum. Die Ablenkung durch seinen Kollegen nutzte der Mann, um die Wohnung nach Wertgegenständen abzusuchen. Aus einer Geldbörse stahl er Bargeld in dreistelliger Höhe und verließ dann die Wohnung. Nach einiger Zeit folgte der andere Tatverdächte unter einem Vorwand. Als beide nach einer Weile nicht zurückkehrte, wurde die Seniorin misstrauisch und bemerkte den Diebstahl.

Einer der Tatverdächtigen konnte wie folgt beschrieben werden: - Ca. 30-35 Jahre alt - Ca. 170 cm groß - Kurze, dunkelblonde Haare - Schlanke Figur - Helle Hose - T-Shirt

Beide Tatverdächtigte sprachen akzentfreies Deutsch.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Diebstahl und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter der Nummer 06221 3418-0 zu melden.

   Die Polizei rät als Schutz gegen diese und andere 
Diebstahlsmaschen :
   - Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!
   - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder 
     mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer 
     Türsprechanlage Gebrauch.
   - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer 
     Sperrbügel oder Sicherheitskette an.
   - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu,
     wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie 
     die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine 
     Vertrauensperson anwesend ist.
   - Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst 
     bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt 
     worden sind.
   - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch 
     energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.
   - Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und 
     Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden 
     Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und 
     übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.
   - Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder 
     Auftrag entgegen.
   - Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden 
     an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas 
     Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen? 
     Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine 
     Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine 
     (abgelegene) Privatwohnung?
   - Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das 
     Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte 
     (Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie 
     dabei die Tür geschlossen.
   - Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen 
     Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie 
     dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine 
     Sehhilfe.
   - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie
     dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch 
     eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

Präventionshinweise können Themenbezogen unter folgendem Link nachgelesen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christina Schoch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 26.08.2025 – 09:13

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Drogen am Steuer

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine Streife des Polizeireviers Sinsheim kontrollierte am Montag den Fahrer eines Audi in der Straße Annagrund. Als die Streife gegen 23:45 Uhr die Fahrtüchtigkeit des 42-Jährigen überprüfte, wies der Fahrer deutliche Anzeichen einer akuten Drogenbeeinflussung auf. Ein freiwilliger Urintest bestätigte den ersten Verdacht. Er schlug ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 09:11

    POL-MA: St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Auto auf Parkplatz aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Montag in einen auf dem parallel zur Hermann-Löns-Straße gelegenen Parkplatz Waldfriedhof abgestellten Fiat Abarth ein. Eine 28-Jährige parkte dort das Auto gegen 13:45 Uhr und ging dann zum Joggen. Ihre Einkaufstasche stellte sie auf dem ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 09:10

    POL-MA: Mannheim: Brand auf Terrasse führt zu Schaden in sechsstelliger Höhe

    Mannheim (ots) - Am Montagmorgen gegen 09:45 Uhr kam es in der Ladenburger Straße zu einem Brandgeschehen auf der Terrasse eines Reihenmittelhauses. Ein 35-jähriger Bewohner lud einen E-Scooter auf der Terrasse. Ersten Ermittlungen zufolge kam es dabei zu einem Kabelbrand, der sich auf die Terrassentür und im weiteren Verlauf auf das Gebäude ausbreitete. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
