Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer fährt gegen geparktes Auto und verletzt sich leicht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend fuhr ein 38-jähriger Motorradfahrer in Weinheim gegen ein geparktes Auto. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und es entstand erheblicher Sachschaden.

Der 38-Jährige war gegen 19.15 Uhr mit seinem Kraftrad der Marke BMW auf der Mannheimer Straße in Richtung Sulzbach unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Der Motorradfahrer zog sich dabei Verletzungen im Bereich des Knies und des Beckens zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen Betriebsstoffen, die aus dem Motorrad ausgelaufen waren, durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim.

