PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer fährt gegen geparktes Auto und verletzt sich leicht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend fuhr ein 38-jähriger Motorradfahrer in Weinheim gegen ein geparktes Auto. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und es entstand erheblicher Sachschaden.

Der 38-Jährige war gegen 19.15 Uhr mit seinem Kraftrad der Marke BMW auf der Mannheimer Straße in Richtung Sulzbach unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Der Motorradfahrer zog sich dabei Verletzungen im Bereich des Knies und des Beckens zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen Betriebsstoffen, die aus dem Motorrad ausgelaufen waren, durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 11:05

    POL-MA: Heidelberg: Betrugsemail führt zu hohem Schaden

    Heidelberg (ots) - Am Montagvormittag erhielt gegen 11:30 Uhr eine Mitarbeiterin einer Firma in der Heidelberger Weststadt eine E-Mail, die angeblich von ihrem Chef stammte. Die 21-jährige sollte Guthabenkarten als Geschenke für die Mitarbeitenden kaufen und dann die Codes der Karten an eine E-Mail schicken, was sie auch tat. Erst nach einer Weile wurde die Frau misstrauisch und hielt dann Rücksprache mit ihrem Chef. ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 10:48

    POL-MA: Mannheim: Raub im Friedrichspark - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Montagabend um 23:10 Uhr soll ein 47-Jähriger im Friedrichspark von einer unbekannten dreiköpfigen Personengruppe unter Androhung von Gewalt und unter Vorhalt eines Messers aufgefordert worden sein, seine Tasche auszuhändigen. Weiterhin sollen ihm die Unbekannten unter Anwendung von Tritten und Schlägen eine Taschen entrissen und mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren