Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Freitag, den 22.08.2025 wird ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Bis Anfang August wohnte die Vermisste in Neckargemünd. Zurzeit ist die Vermisste ohne festen Wohnsitz. Als möglicher Hinwendungsort gilt der Hamburger Raum. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- schwarze Haare - blaue Augen - normale Statur, ca. 168-172 cm groß - Tattoos am Handrücken und beiden Armen - Nasenpiercing links und Helix rechts - Kerbe in Augenbraue

Außerdem soll die Vermisste meist geschminkt sein und dunkle Kleidung tragen.

Ein Bild der Vermissten können Sie unter folgendem Link einsehen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/eberbach-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell