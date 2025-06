Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Raub in Wohnung - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bad Honnef (ots)

Am Montagabend (02.06.2025) wurde die Bonner Polizei zu einem Raubgeschehen in einem Mehrparteienhaus an der Heckenstraße in Bad Honnef alarmiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen klingelte es zur Tatzeit gegen 19:45 Uhr an der Wohnungstüre eines 86-jährigen Mannes, der nach dem Öffnen der Türe von zwei Männern in die Wohnung gedrängt und überwältigt wurde. Während einer der Unbekannten den Mann festhielt, suchte sein Begleiter in der Wohnung nach Wertgegenständen. Kurz darauf verließen beide mit dem Raubgut, darunter eine Geldbörse mit Bargeld sowie ein Mobiltelefon, die Wohnung. Der Geschädigte verständigte die Polizei. Die Tatverdächtigen konnten im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Einer der beiden kann bislang als etwa 30-40 Jahre alt, ca. 1,65-1,70 m groß, rundem Gesicht sowie schwarzem Schnurrbart und leichtem Vollbart beschrieben werden. Sein Begleiter wird als etwa 1,70-1,80 m groß beschrieben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die beschriebenen zwei Personen im Tatzeitraum im Bereich der Heckenstraße beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

