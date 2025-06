Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Polizei sucht Geschädigte nach Auffahrunfall

Bonn (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Thomastraße am Samstagmittag (31.05.2025), bei dem nur der Unfallverursacher angetroffen werden konnte, suchen die Unfallfluchtermittler der Bonner Polizei den geschädigten Unfallbeteiligten.

Zur Unfallzeit gegen 13:30 Uhr hatte der Unfallverursacher mit seinem Opel Corsa die Thomastraße in Richtung Tannenbusch befahren, als das Fahrzeug vor ihm in Höhe der Taunusstraße eine Gefahrenbremsung einleitete. Der 36-jährige Unfallverursacher fuhr auf den Pkw, bei dem es sich um einen silbernen Jeep oder Nissan gehandelt haben soll, auf. Der unbekannte Fahrzeugführer soll sich allerdings ohne anzuhalten von der Unfallstelle entfernt haben. Der 36-Jährige fuhr seinen Pkw daraufhin in eine Seitenstraße und verständigte die Polizei. Aufgrund der starken Beschädigung am Opel des 36-Jährigen ist davon auszugehen, dass auch das andere Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt wurde.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen. Die Beamten fragen: Wer hat das wahrscheinlich durch den Unfall beschädigte Fahrzeug am Samstag beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

