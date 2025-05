POL-HA: Polizei lädt zum Verkehrstraining auf dem Springe-Platz ein

Hagen-Eilpe (ots) - In einem Waldgebiet in Oberhagen stürzte ein Pedelec-Fahrer am Mittwoch (14.05.2025) um kurz vor 12 Uhr. Der Mann zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste durch eine Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben eines Zeugen machte der 69-Jährige mit diesem eine gemeinsame Fahrradtour. An einem Gefälle verlor der 69-Jährige ...

