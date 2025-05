Polizei Hagen

POL-HA: Hagener versucht sich Fahrkartenkontrolle zu entziehen und wählt Notruf, um sich über Polizeibeamte zu beschweren

Hagen-Mitte (ots)

In einem Bus kam es am Mittwoch (14.05.2025) gegen 17.50 Uhr am Graf-von-Galen-Ring zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und drei Fahrkartenkontrolleuren. Diese wurden in einer Buslinie auf einen 53-jährigen Hagener aufmerksam, der sich zunächst einer Kontrolle entziehen wollte, in dem er schwer atmete und einen medizinischen Notfall vortäuschte. Nachdem die Kontrolleure sich von anderen Fahrgästen die Fahrkarten zeigen ließen, sprachen sie den Hagener an. Er verließ mit ihnen den Bus und zeigte sich aggressiv. Der 53-Jährige habe die Männer als "Arschloch" bezeichnet und sie vulgär mit "Ich ficke euch" und "Schiebt euch was in den Arsch" angesprochen. Dabei sei er den Kontrolleuren immer wieder sehr nahegekommen, sodass diese die Polizei hinzuriefen. Gegenüber der Polizei gab der 53-Jährige an, Kreislaufprobleme gehabt zu haben, daher habe er nicht direkt reagieren können. Einer der Kontrolleure habe ihm im weiteren Verlauf auf die Hand geschlagen. Nachdem alle den Bus verließen, sei es dann zu einem Wortgefecht gekommen. Gegenüber der Streifenwagenbesatzung verhielt sich der Hagener zunächst ruhig. Seine Stimmung wurde dann jedoch aggressiver. Er zeigte Unverständnis für die Situation und kam der Aufforderung Abstand zu halten nicht nach. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt, dem er nachkam, nachdem er die 110 wählte und sich zunächst über die Maßnahme beschwerte. Als er sich entfernte, entgegnete er "Scheiß Bullen" und "Ich ficke euch!". Einen Atemalkoholtest hatte er abgelehnt. Der Mann erhielt eine Strafanzeige. (arn)

