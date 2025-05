Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz - Polizei Hagen und Bundespolizei kontrollieren 150 Personen am Bahnhof und in Wehringhausen

Bei einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz waren Beamte des Schwerpunktdienstes der Polizei Hagen am Mittwoch (14.05.2025) gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei unterwegs. Von Nachmittag bis in den Abend hinein kontrollierten die Einsatzkräfte 150 Personen am Hauptbahnhof und in Wehringhausen. Dabei ging ihnen ein 40-jähriger Mann ins Netz, der wegen Diebstahl- und Betrugsdelikten mit insgesamt drei Haftbefehlen gesucht wurde. Sie verhafteten den Gesuchten und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. In der Bahnhofshalle kontrollierten die Beamten einen 27-jährigen Mann, der in der Vergangenheit bereits als Betäubungsmittelhändler in Erscheinung getreten war. Gegen ihn bestand ein Bereichsbetretungsverbot für den Bereich am und um den Hauptbahnhof. In seinem Rucksack fanden die Polizisten zwei größere Plastikbeutel, die mit Marihuana gefüllt waren. Sie nahmen den 27-Jährigen fest und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Über die Videoüberwachungsanlage beobachteten die Beamten der Bundespolizei drei Kinder, die auf einem der Bahnsteige mit Pistolen spielten. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um Softair-Waffen handelte, die die Einsatzkräfte sicherstellten. Zuletzt kontrollierten die Beamten in Wehringhausen einen Mann, der mit einem als gestohlen gemeldeten Fahrrad unterwegs war. Insgesamt sprachen die Polizisten elf Platzverweise und drei Bereichsbetretungsverbote aus. Schon für die kommenden Wochen sind ähnlich gelagerte Einsätze geplant. (sen)

