POL-HA: Unbekannter mit Insektenkescher bedroht Waldbesitzer im Forst

Hagen-Eilpe (ots)

Am Mittwoch (14.05.2025) ging ein 55-Jähriger gegen 10 Uhr durch seinen Waldbestand in Eilpe, als er auf einen unbekannten Mann traf, der mit einem Kescher versuchte, Insekten zu fangen. Er hielt sich verbotswidrig in einer Forstdickung auf, weshalb ihn der Besitzer aufforderte, sich zurück auf den Waldweg zu begeben und den Forst zu verlassen. Der Unbekannte weigerte sich, wurde immer aggressiver und bedrohte den Waldbesitzer, indem er äußerte, dass er den Kescher gegen den 55-Jährigen einsetzen könnte. Er war zirka 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Der Mann trug helle Kleidung. Die hinzugerufene Polizei konnte den unbekannten Mann trotz einer Nachsuche nicht mehr antreffen. Zeugenhinweise zu der verdächtigen Person werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

