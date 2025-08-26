Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Fahrzeugbrand auf der Autobahn 5, PM Nr. 2

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots)

Am heutigen Dienstagmittag, gegen 15:40 Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand auf der BAB 5, in Höhe St. Leon-Rot (in Fahrtrichtung Heidelberg), gemeldet. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte befand sich ein, auf dem rechten Fahrstreifen befindlicher Pkw (Dodge), in Vollbrand. Eine deutlich wahrnehmbare Rauchentwicklung war ebenso gegeben.

Zur Brandbekämpfung musste die Fahrbahn in Richtung Heidelberg voll gesperrt werden.

Der Brand konnte letztlich durch die eingesetzte Feuerwehr erfolgreich gelöscht werden. Die Brandursache ist aber bislang noch unbekannt, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Fahrzeug erlitt brandbedingt einen Totalschaden und wird derzeit auch von der Einsatzörtlichkeit abgeschleppt. Reinigungsmaßnahmen sind jedoch noch ausstehend. Diesbezüglich sind derzeit auch noch der rechte und der mittlere Fahrstreifen der Fahrbahn gesperrt. Der linke Fahrstreifen ist befahrbar.

Zum eingetretenen Sachschaden können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

