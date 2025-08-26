Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Fahrzeugbrand auf der Autobahn 5, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es auf der BAB 5 in Höhe St. Leon-Rot, zwischen der Ausfahrt Kronau und dem Kreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Fahrzeug, welches in Vollbrand geraten ist. Sichtbehinderungen sind derzeit aufgrund des Brandes nicht auszuschließen. Die Fahrbahn in Richtung Heidelberg ist derzeit voll gesperrt. Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

