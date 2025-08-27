PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 17:15 Uhr kam es in der Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 83-jährige VW-Fahrerin verwechselte bei einem Einparkvorgang das Gas- und Bremspedal. Infolgedessen fuhr sie gegen einen geparkten VW, anschließend über den Gehweg und kollidierte schlussendlich mit einer Mauer. Durch den Verkehrsunfall verletzte sich die 83-Jährige leicht und wurde vor Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes medizinisch behandelt. Der VW der 83-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ungefähr 24.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

