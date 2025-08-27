PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB 5: Spurwechsel führt zu Auffahrunfall - Zeugenaufruf

Heidelberg/BAB 5 (ots)

Am Dienstag wechselte gegen 16:45 Uhr ein roter Kastenwagen an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Ein 44-Jähriger, der zur gleichen Zeit mit einem Seat auf der BAB 5 unterwegs war, musste stark abbremsen, als der rote Kastenwagen plötzlich und ohne den nötigen Abstand einzuhalten, auf seinen Fahrstreifen zog. Ein 42-Jähriger, der mit seinem VW hinter dem Seat fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zu einem Auffahrunfall. Bei der Kollision der beiden Autos entstand mit 14.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach aktuellem Stand wurde aber niemand verletzt. Der unfallverursachende rote Kastenwagen fuhr einfach weiter, weshalb der Verkehrsdienst Mannheim nun wegen Unfallflucht gegen Unbekannt ermittelt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

