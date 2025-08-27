Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Aus Grundstücksausfahrt gefahren und Unfall verursacht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein 20-jähriger Transporter-Fahrer am frühen Dienstagnachmittag im Gewerbegebiet in Nußloch.

Der 20-Jährige fuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem Mercedes-Transporter von einem Firmenanwesen in der Max-Berk-Straße auf die Fahrbahn. Dabei übersah er einen 26-jährigen Mercedes-Fahrer, der die Max-Berk-Straße aus Richtung Westring kommend befuhr, und stieß mit ihm zusammen. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Wiesloch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell