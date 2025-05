POL-COE: Dülmen, B474, B67n/Ampel beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag (20.05.25) auf der K27. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen die Straße in Richtung Lüdinghausen. Der Mann bemerkte zu spät das stehende Auto einer 34-jährigen Dülmenerin, die links abbiegen wollte. Es kam zur Kollision. Mit einem Rettungswagen kamen die verletzte Dülmenerin und die verletzte Mitfahrerin des Lüdinghausers in ...

