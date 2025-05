POL-COE: Coesfeld, Brink, B474/ Wildunfallzahlen senken

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben versucht, am Spiekerhof einen Renault Kangoo aufzubrechen, was den Tätern jedoch nicht gelang. Die Tatzeit liegt zwischen 23.59 Uhr am Dienstag (20.05.25) und 6.30 Uhr am Mittwoch (21.05.25). Anders sieht es an der Bischof-Ketteler-Straße aus, wo Unbekannte einen Mercedes Sprinter aufbrachen. Zwischen 19.30 Uhr am Dienstag (20.05.25) und 5.40 Uhr am Mittwoch (21.05.25) schlugen sie eine ...

