POL-MA: Heidelberg: Straßenbahn kollidiert mit Auto

Am Dienstag befuhr gegen 13 Uhr ein 35-Jähriger mit seinem VW die Lessingstraße, um am Heidelberger Hauptbahnhof nach links in Richtung Kurfürsten-Anlage abzubiegen. Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah er dabei das Rotlicht an der Ampel. So kam es auf der Kreuzung zur Kollision mit einer Straßenbahn, die vom Hauptbahnhof in Richtung Römerkreis fuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 19.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Um kurz vor 14 Uhr konnte der Bereich für den Verkehr wieder freigegeben werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

