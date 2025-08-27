POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Öllache führt zu Straßensperrung
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am späten Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass sich auf der B 292, in Höhe Bernau, ein defekter Traktor auf der Straße befinde. Dieser verliere massiv Öl. Kräfte der Feuerwehr verhinderten mit Bindemitteln, dass Öl in die Kanalisation gelangte und sicherten die Örtlichkeit bis zum Eintreffen einer Reinigungsfirma ab. Insgesamt musste die B 292 für die Dauer von rund drei Stunden gesperrt werden. Nach der Reinigung der Fahrbahn wurde die Straße wieder freigegeben.
