Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Öllache führt zu Straßensperrung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass sich auf der B 292, in Höhe Bernau, ein defekter Traktor auf der Straße befinde. Dieser verliere massiv Öl. Kräfte der Feuerwehr verhinderten mit Bindemitteln, dass Öl in die Kanalisation gelangte und sicherten die Örtlichkeit bis zum Eintreffen einer Reinigungsfirma ab. Insgesamt musste die B 292 für die Dauer von rund drei Stunden gesperrt werden. Nach der Reinigung der Fahrbahn wurde die Straße wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christina Schoch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

