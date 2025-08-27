PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-Jährigen aus Eberbach

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 16-Jährigen aus Eberbach(Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6104625) wird hiermit zurückgenommen. Die seit Freitag, dem 22.08.2025 vermisste 16-Jährige konnte am heutigen Abend im Hamburg wohlbehalten angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen sind somit beendet. Die Medienvertreter werden somit gebeten, das Bild aus ihren Beständen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren