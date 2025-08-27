POL-MA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-Jährigen aus Eberbach
Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 16-Jährigen aus Eberbach(Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6104625) wird hiermit zurückgenommen. Die seit Freitag, dem 22.08.2025 vermisste 16-Jährige konnte am heutigen Abend im Hamburg wohlbehalten angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen sind somit beendet. Die Medienvertreter werden somit gebeten, das Bild aus ihren Beständen zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell