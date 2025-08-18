Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Willi-Becker-Allee - Autos in Parkhaus aufgebrochen - Bundespolizei und Polizei Düsseldorf beenden Aufbruchsserie - Untersuchungshaft für Tatverdächtigen

Düsseldorf (ots)

16. August 2025, 10:00 Uhr

Kurz nach der Anzeige eines Diebstahls aus einem Fahrzeug in einem Parkhaus an der Willi-Becker-Allee konnten Einsatzteams der Bundespolizei einen Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Nach Vorführung bei einem Ermittlungsrichter durch die Kriminalpolizei Düsseldorf ordnete dieser in Untersuchungshaft an.

Kurz nach der Anzeige eines Autoaufbruchs bestreiften Einsatzteams der Bundespolizei das Parkhaus und konnten hier insgesamt fünf Autos feststellen, bei denen die Scheiben an der Beifahrerseite eingeschlagen worden waren. In unmittelbarer Nähe konnten sie kurz darauf einen 35-Jährigen mit kongolesischer Staatsbürgerschaft ohne festen Wohnsitz festnehmen. Der Tatverdächtige trug eine Handtasche bei sich, die nachweislich aus einem der aufgebrochenen Fahrzeuge stammte. Zudem wurden bei seiner Durchsuchung Betäubungsmittel, zwei Nothämmer, ein Dietrich sowie ein Taschenmesser aufgefunden. Die Kollegen der Bundespolizei übergaben den Tatverdächtigen an die Kriminalpolizei Düsseldorf. Diese führten den 35-Jährigen wenig später einem Ermittlungsrichter vor, der für den Tatverdächtigen Untersuchungshaft anordnete.

