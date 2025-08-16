Polizei Düsseldorf

POL-D: Langenfeld - A3 Richtung Arnheim - Anschlussstelle Solingen - Motorradalleinunfall mit Sozia - Fahrer schwer und Sozia leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 14. August 2025, 22:59 Uhr

Ein 18-jähriger Düsseldorfer verlor bei Langenfeld im Anschlussstellenbereich Solingen auf der A3 in Richtung Arnheim aus bislang unbekannter Ursache am Donnerstagabend die Kontrolle über sein Motorrad KTM und schleuderte mit seiner Sozia die Böschung des Anschlussstellenbereichs hinunter.

Den ersten Zeugenaussagen zufolge verlor der Düsseldorfer die Kontrolle in der Linkskurve der Anschlussstelle die Kontrolle und schleuderte nach rechts gegen Schutzplanken. Durch die Wucht des Aufpralls stürzten der 18-Jährige und seine Sozia über die Schutzplanke mehrere Meter die angrenzende Böschung hinunter. Der 18-Jährige musste mittels einer Drehleiter aus dem Böschungsbereich geborgen werden. Er kam anschließend mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Seine Sozia, eine 18-jährige aus Düsseldorf, kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das die Nennleistung des Motorrades nicht von der Fahrerlaubnis des Düsseldorfers umfasst war. Somit ergab sich der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Motorrad wurde noch vor Ort sichergestellt. Größere Verkehrsbehinderungen entstanden nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell