Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadmitte - Pariser Straße - Verkehrsunfall - Linienbus erfasst Fahrradfahrerin - 63-Jährige lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 15. August 2025, 14:36 Uhr

Lebensgefährlich verletzt wurde am Freitagnachmittag eine 63-jährige Düsseldorferin, als sie beim Überqueren einer Fußgängerampel an der Pariser Straße auf ihrem Fahrrad von einem Linienbus erfasst wurde.

Den ersten Zeugenaussagen zufolge fuhr die 63-jährige Radfahrerin bei Grün auf der Fußgängerfurt über die Pariser Straße. Zum gleichen Zeitpunkt querte der Bus der Linie 862 den Ampelbereich in Richtung Belsenplatz. Offenkundig hatte der Fahrer des Busses, ein 62-Jähriger aus Viersen, die für ihn rotzeigende Ampel übersehen und erfasste dabei mit seinem Bus die Fahrradfahrerin. Die Düsseldorferin kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

