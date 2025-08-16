Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtgebiet Düsseldorf - Geschwindigkeitskontrollen durch Verkehrsdienst der Polizei - "Tagesrekordraser" fuhr mit über Hundert bei erlaubten 50 km/h - eine kurze Bilanz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 15. August 2025,17:00 Uhr - 00:00 Uhr

Die Direktion Verkehr des Polizeipräsidiums Düsseldorf kontrollierte am frühen Freitagabend im Rahmen der Kontrollaktion zur Ahndung von Verstößen von und gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern im Gebiet der Landeshauptstadt Dutzende Fahrzeugführer an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet. Unter anderem wurden dabei auch gezielt zivile Einatzfahrzeuge eingesetzt.

Mit Eintreten der Dämmerung richteten die Einsatzteams eine Kontrollstelle an der Werstener Straße/Universitätsstraße ein, während im gesamten Kontrollzeitraum stationäre Geschwindigkeitskontrollen an der Cecilienalle durchgeführt wurden. Im Bereich der Kontrollstelle Werstener Straße/Universitätsstraße erfolgten zudem vorgelagert Geschwindigkeitsmessungen mit anschließendem Anhalten der Delinquenten im Kontrollstellenvereich. Im Anschuss an eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 92 km/h bei erlaubten 50 km/h versuchte sich ein niederländischer Fahrzeugführer über den benachbarten Gehweg der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Nachfahrt durch einen Kradfahrer wurde das Fahrzeug gestoppt und der Geschwindigkeitsverstoß nach intensiver Kontrolle des Fahrzeugs und der Insassen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige geahndet. Es kam glücklicherweise zu keinerlei Gefährdung Dritter. "Raser des Tages" war ein Düsseldorfer, der bei erlaubten 50 km/h mit 123 km/h gemessen wurde. Dieser dürfte mit einem dreistelligen Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen haben. Auf der Cecilienallee wurden im Kontrollzeitraum 1543 Fahrzeuge gemessen. Hieraus ergaben sich aufgrund von niedrigeren Geschwindigkeitsverstößen 14 Verwarnungsgelder und bei den höheren Verstößen 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die höchsten hier gemessenen Verstöße waren einmal 71 km/h bei einem Pkw und 78 km/h bei einem Motorradfahrer. Im Bereich der Kontrollstelle Werstener Straße und Innenstadt wurden zudem 41 Fahrradfahrer kontrolliert, bei denen insgesamt 51 Verwarnungsgelder (teilweise Mehrfachverstöße bei einem Radfahrer) erhoben und fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben wurden. Auch 14 Elektrokleinstfahrzeuge wurden durch die Einsatzteams kontrolliert. Insgesamt ahndeten die Beamtinnen und Beamten hier insgesamt 10 Verstöße bei denen unter anderem in einem Fall der Verdacht vom Fahren unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmittel in einer Ordnungswidrigkeitenanzeige mündete. Bei den kontrollierten Pkw bilanzierten die Einsatzteams über die Geschwindigkeitsverstöße hinaus insgesamt 62 Verstöße. Hieraus stachen vier Verkehrsvergehensanzeigen heraus, unter anderem eine aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Lachgaseinfluss.

