POL-D: Essen - A42 Richtung Kamp-Lintfort, zwischen Gelsenkirchen-Heßler und Essen-Altenessen - Motorradfahrer verunglückt - Schwer verletzt - Polizei bittet um Zeugen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 16. August, 10:58 Uhr

Ein 65-jähriger Fahrzeugführer verlor gestern Vormittag bei Essen auf der A42 Richtung Kamp-Lintfort aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und verletzte sich schwer. Im Zusammenhang mit diesem Unfall bittet die Polizei um Hinweise zum Hergang des Geschehens.

Erste Zeugen berichteten, dass der 65-Jährige auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr. Hinter dessen Motorrad befand sich ein brauner Mini-SUV der Marke Kia. Plötzlich kam der 65-Jährige mit seiner Maschine aus ungeklärtem Grund zu Fall und schleuderte über die Fahrbahn. Weitere Zeugen gaben in ihren ersten Einlassungen zudem an, dass der Motorradfahrer zuvor im Vorfeld durch sehr hohe Geschwindigkeit und Überholen über den Seitenstreifen aufgefallen sei. Der 65-Jährige gab in seiner ersten Einlassung an, geschnitten worden zu sein. Ein weiteres unfallbeteiligtes Fahrzeug befand sich während der Unfallaufnahme nicht vor Ort. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nicht vorhandene Schutzkleidung an Beinen und Füßen dürfte hierbei zum erheblichen Verletzungsbild des 65-Jährigen beigetragen haben. Der Verkehr staute sich zeitweilig bis auf 2000 Meter zurück. Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Düsseldorf sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise auf mögliche weitere Unfallbeteiligte geben können. Insbesondere der oder die Fahrer/-in des beschriebenen Mini-SUV wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0211 870 0 zu melden.

