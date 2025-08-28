Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall führt zu Sachschaden in fünfstelliger Höhe

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08:00 Uhr ereignete sich auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/Süd und Sinsheim in Richtung Mannheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei Beteiligten. Hierbei fuhr ein 69-jähriger LKW-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in und bremste verkehrsbedingt ab. Ein hinter ihm befindlicher 37-jähriger LKW-Fahrer bemerkte dies ersten Ermittlungen zufolge zu spät und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden LKW auf. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ungefähr 38.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen waren zeitweise der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Hierdurch ergaben sich vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen führt die Autobahnpolizei Walldorf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell