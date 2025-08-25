PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0560 --Mutmaßlicher Fahrraddieb gestellt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen, August-Bebel-Allee
Zeit: 	24.08.2025, 17:30 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurden zwei hochwertige E-Bikes und einen E-Scooter aus einer Gemeinschaftsgarage in Schwachhausen gestohlen. Mit Hilfe einer App konnte die Beute noch am selben Tag geortet und ein 31 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen werden.

Eine 75 Jahre alter Frau meldete sich am Sonntag bei der Polizei und berichtete, dass aus ihrer Garage in der August-Bebel-Allee zwei E-Bikes und ein E-Scooter gestohlen worden sind. Da an einem der E-Bikes ein GPS-Tracker angebracht war, konnte es von der Frau in unmittelbarer Nähe geortet werden. Eine alarmierte Streife suchte die Adresse auf, wo sie zunächst auf den Freund des 31-Jährigen traf. Er gab an, dass das Fahrrad bei ihm in der Garage untergestellt wurde und er mit dem Diebstahl nichts zu tun habe. Im weiteren Verlauf erschien der 31-Jährige, der das Fahrrad abholen wollte, und wurde von den Polizisten vor Ort vorläufig festgenommen.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte einen E-Scooter, ein E-Bike sowie eine Schreckschusswaffe. Die Polizei fertigte gegen den 31-Jährigen Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
