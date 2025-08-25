Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0557 --Polizei fasst zwei Verdächtige nach Gebäudebrand--

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Breite Straße Zeit: 24.08.2025, 13:20 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntag in Vegesack ein 15 Jahre altes Mädchen und einen 19-Jährigen. Sie sind verdächtigt, zuvor den Vorbau eines leerstehenden Gebäudes in Brand gesetzt zu haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 13:20 Uhr beobachteten mehrere Zeugen, wie sich eine Gruppe von Jugendlichen und Erwachsenen kurzzeitig in dem Vorbau eines leerstehenden Gebäudes in der Breiten Straße aufhielt. Als die Gruppe wegging, stieg dunkler Rauch auf, der sich im weiteren Verlauf zu einem Brand entwickelte. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden. Aufgrund der guten Täterbeschreibung stellten die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte ein 15-jähriges Mädchen und einen 19-Jährigen. Sie nahmen die beiden vorläufig fest und brachten sie zur Wache.

Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen schwerer Brandstiftung und übergaben die 15-Jährige an ihre Erziehungsberechtigten. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: "Wer hat im Bereich Breite Straße/Jaburgstraße und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht und kann weitere Hinweise geben?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

