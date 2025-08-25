PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0557 --Polizei fasst zwei Verdächtige nach Gebäudebrand--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Breite Straße
Zeit: 	24.08.2025, 13:20 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntag in Vegesack ein 15 Jahre altes Mädchen und einen 19-Jährigen. Sie sind verdächtigt, zuvor den Vorbau eines leerstehenden Gebäudes in Brand gesetzt zu haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 13:20 Uhr beobachteten mehrere Zeugen, wie sich eine Gruppe von Jugendlichen und Erwachsenen kurzzeitig in dem Vorbau eines leerstehenden Gebäudes in der Breiten Straße aufhielt. Als die Gruppe wegging, stieg dunkler Rauch auf, der sich im weiteren Verlauf zu einem Brand entwickelte. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden. Aufgrund der guten Täterbeschreibung stellten die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte ein 15-jähriges Mädchen und einen 19-Jährigen. Sie nahmen die beiden vorläufig fest und brachten sie zur Wache.

Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen schwerer Brandstiftung und übergaben die 15-Jährige an ihre Erziehungsberechtigten. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: "Wer hat im Bereich Breite Straße/Jaburgstraße und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht und kann weitere Hinweise geben?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 10:32

    POL-HB: Nr.: 0556--Bedrohung mit Messer nach CSD--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 24.08.25, 2.40 Uhr In der Nacht zu Sonntag wurde ein 23 Jahre alter Mann in der Bremer Innenstadt aus einer bislang unbekannten Personengruppe heraus queerfeindlich beleidigt und bedroht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Der junge Mann wandte sich in der Nacht an Einsatzkräfte und schilderte, dass er Am Wall von drei unbekannten Personen ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:25

    POL-HB: Nr.: 0555--Zeugenaufruf nach Farbvandalismus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Werner-Siemens-Straße / Curiestraße Zeit: 22.08. bis 23.08.25 Von Freitag bis Samstag wurden zwei Schulgebäude in Horn-Lehe mit Farbe beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen. Unbekannte besprühten die Außenfassaden mehrerer Schulgebäude an der Werner-Siemens-Straße und der Curiestraße sowie ein Spielhaus mit verschiedenen Farben. Dabei ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 17:47

    POL-HB: Nr.: 0554--Polizei begleitet CSD in Bremen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte-Östliche Vorstadt Zeit: 23.08.25 Am Samstag fand in Bremen der Christopher Street Day statt. Bei dem Aufzug kamen in der Spitze ca. 29.000 Menschen zusammen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und wenigen Zwischenfällen. Der Christopher Street Day verlief überwiegend friedlich und ausgelassen. Insgesamt waren etwa bis zu 29.000 Menschen bei dem Demonstrationsaufzug in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren