PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0556--Bedrohung mit Messer nach CSD--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall
Zeit: 	24.08.25, 2.40 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 23 Jahre alter Mann in der Bremer Innenstadt aus einer bislang unbekannten Personengruppe heraus queerfeindlich beleidigt und bedroht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der junge Mann wandte sich in der Nacht an Einsatzkräfte und schilderte, dass er Am Wall von drei unbekannten Personen angesprochen worden sei. Einer aus der Gruppe habe ihn mit homosexuellenfeindlichen Beleidigungen beschimpft und dabei ein Messer vorgezeigt. Dabei drohte er, den 23-Jährigen abzustechen. Anschließend entfernte sich das Trio in Richtung Obernstraße.

Der 23-Jährige hatte zuvor am CSD teilgenommen und trug entsprechende Abzeichen und Aufnäher an seiner Kleidung. Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß und zwischen 16 und 20 Jahre alt sein. Er wurde als gebräunt beschrieben, mit einem dunklen Drei-Tage-Bart und kurzen lockigen Haaren. Zur Tatzeit trug er sportliche, schwarze Kleidung. Seine Begleiter waren gleichalt und ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 10:25

    POL-HB: Nr.: 0555--Zeugenaufruf nach Farbvandalismus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Werner-Siemens-Straße / Curiestraße Zeit: 22.08. bis 23.08.25 Von Freitag bis Samstag wurden zwei Schulgebäude in Horn-Lehe mit Farbe beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen. Unbekannte besprühten die Außenfassaden mehrerer Schulgebäude an der Werner-Siemens-Straße und der Curiestraße sowie ein Spielhaus mit verschiedenen Farben. Dabei ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 17:47

    POL-HB: Nr.: 0554--Polizei begleitet CSD in Bremen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte-Östliche Vorstadt Zeit: 23.08.25 Am Samstag fand in Bremen der Christopher Street Day statt. Bei dem Aufzug kamen in der Spitze ca. 29.000 Menschen zusammen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und wenigen Zwischenfällen. Der Christopher Street Day verlief überwiegend friedlich und ausgelassen. Insgesamt waren etwa bis zu 29.000 Menschen bei dem Demonstrationsaufzug in der ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 13:05

    POL-HB: Nr.: 0553--Schule in Oberneuland beschmiert--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Oberneulander Landstraße Zeit: 22.08.25, 14 Uhr bis 23.08.25, 9 Uhr Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde ein Schulgebäude in Oberneuland mit Farbe beschmiert. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Unbekannte sprühten mit verschiedenen Farben mehrere verfassungsfeindliche Symbole, wie Hakenkreuze, sowie Schriftzüge wie "ACAB" und "HEIL ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren