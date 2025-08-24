Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0556--Bedrohung mit Messer nach CSD--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 24.08.25, 2.40 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 23 Jahre alter Mann in der Bremer Innenstadt aus einer bislang unbekannten Personengruppe heraus queerfeindlich beleidigt und bedroht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der junge Mann wandte sich in der Nacht an Einsatzkräfte und schilderte, dass er Am Wall von drei unbekannten Personen angesprochen worden sei. Einer aus der Gruppe habe ihn mit homosexuellenfeindlichen Beleidigungen beschimpft und dabei ein Messer vorgezeigt. Dabei drohte er, den 23-Jährigen abzustechen. Anschließend entfernte sich das Trio in Richtung Obernstraße.

Der 23-Jährige hatte zuvor am CSD teilgenommen und trug entsprechende Abzeichen und Aufnäher an seiner Kleidung. Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß und zwischen 16 und 20 Jahre alt sein. Er wurde als gebräunt beschrieben, mit einem dunklen Drei-Tage-Bart und kurzen lockigen Haaren. Zur Tatzeit trug er sportliche, schwarze Kleidung. Seine Begleiter waren gleichalt und ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

