PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0554--Polizei begleitet CSD in Bremen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte-Östliche Vorstadt
Zeit: 	23.08.25

Am Samstag fand in Bremen der Christopher Street Day statt. Bei dem Aufzug kamen in der Spitze ca. 29.000 Menschen zusammen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und wenigen Zwischenfällen.

Der Christopher Street Day verlief überwiegend friedlich und ausgelassen. Insgesamt waren etwa bis zu 29.000 Menschen bei dem Demonstrationsaufzug in der Innenstadt unterwegs. Neben umfangreichen Verkehrs- und Sicherheitsmaßnahmen war nur in wenigen Fällen polizeiliches Einschreiten erforderlich.

Am Rande der Aufzugsstrecke kam es am Nachmittag zu einem Zwischenfall. Ein Autofahrer hielt sich am Herdentorsteinweg Höhe Am Wall wiederholt nicht an Absperrmaßnahmen und ignorierte Anweisungen der Polizei. Dabei hielt er mit seinem Auto auch auf Einsatzkräfte zu, die sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnten. Der renitente Fahrer leistete bei seiner Festnahme Widerstand und biss einem Polizisten in die Hand. Der Mann wurde festgenommen, ihn erwarten entsprechende Strafanzeigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Am Bahnhofsplatz kam es zu zwei Vorfällen, bei denen der Hitlergruß gezeigt wurde. Zunächst richtete eine Person den verbotenen Gruß gegen Teilnehmende, später zeigte ein Tatverdächtiger den Hitlergruß in Richtung eingesetzter Polizeikräfte. In beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 13:05

    POL-HB: Nr.: 0553--Schule in Oberneuland beschmiert--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Oberneulander Landstraße Zeit: 22.08.25, 14 Uhr bis 23.08.25, 9 Uhr Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde ein Schulgebäude in Oberneuland mit Farbe beschmiert. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Unbekannte sprühten mit verschiedenen Farben mehrere verfassungsfeindliche Symbole, wie Hakenkreuze, sowie Schriftzüge wie "ACAB" und "HEIL ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 12:24

    POL-HB: Nr.: 0552--Straßenbahnfahrer attackiert - Zeugenaufruf--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Gete, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 22.08.25, 21.55 Uhr Am Freitagabend wurde ein Straßenbahnfahrer im Geteviertel überfallen. Zwei bislang unbekannte Täter flüchteten anschließend auf einem E-Scooter. Die Polizei sucht Zeugen. Der 46 Jahre alte Straßenbahnfahrer war gegen 22 Uhr an der Haltestelle Kirchbachstraße ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 14:25

    POL-HB: Nr.: 0551 --Schusswaffe auf der Autobahn--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oyten, Autobahn 1 Zeit: 21.08.2025, 15:55 Uhr Ein 71 Jahre alter Mann bedrohte einen 46-Jährigen am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 1 mit einer Schusswaffe. Einsatzkräfte der Polizei stoppten den Mann. Gegen 15:55 Uhr meldete sich der 46-Jährige über den Notruf und schilderte, dass er an einem Rastplatz in der Nähe von Oyten beim Auffahren von dem 71-Jährigen mit seinem Porsche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren