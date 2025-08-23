POL-HB: Nr.: 0554--Polizei begleitet CSD in Bremen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte-Östliche Vorstadt Zeit: 23.08.25

Am Samstag fand in Bremen der Christopher Street Day statt. Bei dem Aufzug kamen in der Spitze ca. 29.000 Menschen zusammen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und wenigen Zwischenfällen.

Der Christopher Street Day verlief überwiegend friedlich und ausgelassen. Insgesamt waren etwa bis zu 29.000 Menschen bei dem Demonstrationsaufzug in der Innenstadt unterwegs. Neben umfangreichen Verkehrs- und Sicherheitsmaßnahmen war nur in wenigen Fällen polizeiliches Einschreiten erforderlich.

Am Rande der Aufzugsstrecke kam es am Nachmittag zu einem Zwischenfall. Ein Autofahrer hielt sich am Herdentorsteinweg Höhe Am Wall wiederholt nicht an Absperrmaßnahmen und ignorierte Anweisungen der Polizei. Dabei hielt er mit seinem Auto auch auf Einsatzkräfte zu, die sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnten. Der renitente Fahrer leistete bei seiner Festnahme Widerstand und biss einem Polizisten in die Hand. Der Mann wurde festgenommen, ihn erwarten entsprechende Strafanzeigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Am Bahnhofsplatz kam es zu zwei Vorfällen, bei denen der Hitlergruß gezeigt wurde. Zunächst richtete eine Person den verbotenen Gruß gegen Teilnehmende, später zeigte ein Tatverdächtiger den Hitlergruß in Richtung eingesetzter Polizeikräfte. In beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen eingeleitet.

