POL-HB: Nr.: 0551 --Schusswaffe auf der Autobahn--

Ort: Bremen-Oyten, Autobahn 1 Zeit: 21.08.2025, 15:55 Uhr

Ein 71 Jahre alter Mann bedrohte einen 46-Jährigen am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 1 mit einer Schusswaffe. Einsatzkräfte der Polizei stoppten den Mann.

Gegen 15:55 Uhr meldete sich der 46-Jährige über den Notruf und schilderte, dass er an einem Rastplatz in der Nähe von Oyten beim Auffahren von dem 71-Jährigen mit seinem Porsche bedrängt und dann schließlich über das geöffnete Fenster verbal bedroht wurde. Dabei sollte der Mann eine Pistole vorgezeigt haben. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stoppten den Verkehr etwa auf Höhe der Weserbrücke und traten an den Porsche des 71-Jährigen heran. Als sie sahen, dass der Mann zu seiner Waffe griff, die in der Mittelkonsole lag, zogen sie ihn aus dem Auto und legten ihm Handschellen an. Dabei erlitt dieser leichte Verletzungen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden sie neben der geladenen Schreckschusswaffe auch noch ein Blaulicht, dass der Mann rechtswidrig mitführte.

Der kleine Waffenschein des Mannes, die Schreckschusswaffe und das Blaulicht wurden von den Polizisten beschlagnahmt und diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Bedrohung gefertigt. Weiterhin wird es eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle geben.

