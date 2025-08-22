PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0551 --Schusswaffe auf der Autobahn--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Oyten, Autobahn 1
Zeit: 	21.08.2025, 15:55 Uhr

Ein 71 Jahre alter Mann bedrohte einen 46-Jährigen am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 1 mit einer Schusswaffe. Einsatzkräfte der Polizei stoppten den Mann.

Gegen 15:55 Uhr meldete sich der 46-Jährige über den Notruf und schilderte, dass er an einem Rastplatz in der Nähe von Oyten beim Auffahren von dem 71-Jährigen mit seinem Porsche bedrängt und dann schließlich über das geöffnete Fenster verbal bedroht wurde. Dabei sollte der Mann eine Pistole vorgezeigt haben. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stoppten den Verkehr etwa auf Höhe der Weserbrücke und traten an den Porsche des 71-Jährigen heran. Als sie sahen, dass der Mann zu seiner Waffe griff, die in der Mittelkonsole lag, zogen sie ihn aus dem Auto und legten ihm Handschellen an. Dabei erlitt dieser leichte Verletzungen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden sie neben der geladenen Schreckschusswaffe auch noch ein Blaulicht, dass der Mann rechtswidrig mitführte.

Der kleine Waffenschein des Mannes, die Schreckschusswaffe und das Blaulicht wurden von den Polizisten beschlagnahmt und diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Bedrohung gefertigt. Weiterhin wird es eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle geben.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 09:23

    POL-HB: Nr.: 0550--Tödlicher Unfall auf Betriebsgelände--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Häfen, OT Industriehäfen, Hüttenstraße Zeit: 21.08.25, 10.50 Uhr Ein 29 Jahre alter Mann erlitt am Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf einem Betriebsgelände an der Hüttenstraße tödliche Verletzungen. Der Arbeiter verstarb noch vor Ort. Aus bislang noch ungeklärter Ursache wurde der 29-Jährige, der zu Fuß auf dem Gelände unterwegs war, von einem Gabelstapler angefahren und ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:20

    POL-HB: Nr.: 0548 --Einsatzkräfte stellen bei Schwerpunktkontrollen zahlreiche Verstöße fest--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: 20.08.2025, 13:30 - 23:30 Uhr Die Polizei Bremen führte am Mittwoch Kontrollen im Bremer Stadtgebiet durch. Im Bahnhofsquartier und im Viertel waren Einsatzkräfte zusammen mit dem Ordnungsdienst, Zoll, Finanzamt und dem Gewerbeamt unterwegs und kontrollierten Kioske, Imbisse und Shisha-Bars. Gleichzeitig führten zivile ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:47

    POL-HB: Nr.: 0549 --Schockanruf: Nachbarin verhindert Betrug--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oberneuland, Oberneulander Heerstraße Zeit: 18.08.2025, 15:50 Uhr Eine 84 Jahre alte Frau erhielt am Montagnachmittag in Oberneuland einen Schockanruf. Darin wurde sie aufgrund eines Verkehrsunfall ihrer Tochter zu einer Geldzahlung aufgefordert. Eine Nachbarin half der Seniorin und alarmierte die Polizei. Etwa um 15:50 Uhr riefen Unbekannte bei der 84-Jährigen in der Oberneulander ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren